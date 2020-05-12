Хельсинки, , 16:30 — REGNUM В Финляндии за последние сутки было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом, а ещё четыре человека умерли от вызванных им заболеваний, сообщает 12 мая Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

Таким образом, число жертв эпидемии достигло в Финляндии 275, а число выявленных заражённых составляет 6003 случая.

Уточняется, что средний возраст умерших от COVID-19 колеблется в рамках 80−90 лет.

Большинство случаев заражения выявлено в столичном регионе Хельсинки, в частности, там инфицированы 4278 человек

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