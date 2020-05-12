Белгород, 12 мая 2020, 16:25 — REGNUM 37 поддельных банкнот и пятирублёвую монету обнаружили эксперты в Белгородской области за первые три месяца 2020 года. Чаще всего мошенники выпускают купюры достоинством пять тысяч рублей, сообщили 12 мая в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Фальшивки выявляют эксперты белгородского отделения Банка России и коммерческих кредитных организаций. Среди обнаруженных подделок — 10 купюр номиналом одна тысяча рублей и 26 — достоинством пять тысяч рублей. Также за первый квартал 2020 года специалистам попалась фальшивая пятирублёвая монета.
По данным экспертов, общее количество выявленных фальшивых денежных знаков по сравнению с IV кварталом 2019 года в России сократилось почти на 10%.