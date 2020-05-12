Белгород, , 16:25 — REGNUM 37 поддельных банкнот и пятирублёвую монету обнаружили эксперты в Белгородской области за первые три месяца 2020 года. Чаще всего мошенники выпускают купюры достоинством пять тысяч рублей, сообщили 12 мая в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Фальшивки выявляют эксперты белгородского отделения Банка России и коммерческих кредитных организаций. Среди обнаруженных подделок — 10 купюр номиналом одна тысяча рублей и 26 — достоинством пять тысяч рублей. Также за первый квартал 2020 года специалистам попалась фальшивая пятирублёвая монета.

«Экономического интереса подделывать мелочь у мошенников, конечно, нет. Те фальшивые пятирублёвки, которые мы периодически обнаруживаем сейчас, вероятнее всего, были изготовлены давно, возможно, ещё в конце 90-х годов», — пояснил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Белгород Банка России Максим Толбатов.

По данным экспертов, общее количество выявленных фальшивых денежных знаков по сравнению с IV кварталом 2019 года в России сократилось почти на 10%.