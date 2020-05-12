Челябинск, , 16:11 — REGNUM В Челябинской области трое граждан пойдут под суд за убийство человека. Об этом сообщает областное управление СКР.

Преступление произошло ночью 2 сентября 2016 года. Обвиняемые были пьяны. В этот период они задумали разбойное нападение. На трассе Челябинск — Троицк возле посёлка Сары они спровоцировали ДТП, а затем несколько раз выстрелили в водителя автомашины-участницы ДТП. Гражданин в итоге скончался.

Обвиняемые сожгли тело и завладели автомобилем погибшего. Теперь их ждёт суд. Расследование дела окончено.