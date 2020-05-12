Москва, , 16:03 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков находится под контролем врачей после госпитализации из-за заражения коронавирусом. Об этом изданию Daily Storm заявила фигуристка, супруга Пескова Татьяна Навка.

«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — сказала Навка.

По её словам, супруги решили лечь в больницу, чтобы не подвергать риску всю остальную семью. При этом Навка подчеркнула, что вся семья сидела в строгой изоляции, и один лишь Песков работал, в связи с чем есть подозрение, что, «скорее всего, это от него, так как он первый заболел, он принёс с работы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков рассказал о том, что он заразился коронавирусом.