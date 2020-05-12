Екатеринбург, , 16:05 — REGNUM Жителей Екатеринбурга просят не посещать медучреждения города для продления, закрытия или заведения больничных листов. Об этом заявили в горздраве.

Ранее в ЦГБ № 3 собралась большая очередь из горожан. Они планировали закрыть или продлить свои больничные.

«Чтобы оформить, закрыть или продлить больничный лист электронным образом, достаточно вызвать на дом врача», — уточнили в горздраве «Уральскому меридиану».

Пока медучреждения города работают в прежнем режиме, несмотря на завершение периода «нерабочих дней», добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM в Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции. Ограничения продлятся как минимум до 18 мая 2020 года.

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