Душанбе, , 15:55 — REGNUM Власти Согдийской области Таджикистана посоветовали жителям, имеющим личные автомобили, в ближайшее время воздержаться от каких-либо передвижений между городами и районами, сообщаетгосударственное информационное агентство «Ховар» со ссылкой на сотрудника пресс-центра администрации области Музафара Юнусова.

По словам Юнусова, данные рекомендации прозвучали в ходе заседания областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, прошедшего 11 мая.

Он подчеркнул, что «меры носят пока исключительно рекомендательный характер» и в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации в стране «будут приниматься дальнейшие меры и рекомендации»