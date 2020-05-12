Женева, Швейцария, 12 мая 2020, 15:54 — REGNUM В Африке число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 66 тысяч, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, от болезней, вызванных коронавирусом, скончались 2,3 тыс. пациентов. Выздоровели — более 22 тыс. человек.
Наибольшее число выявленных случаев зарегистрировано в ЮАР — 10,6 тыс., Египте — 9,7 тыс., Марокко — 6,2 тыс. и Алжире — 5,8 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, всего в мире выявлено 4,2 млн случаев заражения, 286,6 тыс. скончались, 1,4 млн — выздоровели.
На первом месте по числу заражений идут США — 1,3 млн, далее следует Россия — 232 тыс, Испания — 227 тыс., — Великобритания — 224 тыс. и Италия — 219 тыс.
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