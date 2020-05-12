Саратов, , 16:46 — REGNUM Во всех районах Саратовской области зарегистрированы случаи заражения SARS-CoV2, сообщил в ходе брифинга первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

На амбулаторном лечении находятся 448 жителей региона, 522 человека с подтвержденным заражением получают медицинскую помощь в стационарах, из них 411 — больные с пневмонией, обусловленной коронавирусной инфекцией, в том числе 85 человек находятся на кислородной поддержке, а 24 пациента на искусственной вентиляции легких.

По информации регионального минздрава, выздоровевших пациентов от коронавируса числится 244 пациента, скончались шесть человек. Летальный исход еще 12 человек наступил от иной тяжелой патологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 12 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1232, за сутки подтвердились 64 теста.

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