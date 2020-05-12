Оренбург, , 15:46 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 12 мая, выявлены 57 носителей SARS-CoV-2, почти половина из них (49%) активно — на въезде в регион. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Глава ведомства обратила особое внимание на то, что Оренбуржье является одним из немногих регионов, где активно тестируют на коронавирус приезжих. Анализ берут у всех, кто прибывает на территорию области автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. В сутки в регионе исследуют по 3 тысячи тестов при том, что рекомендуемый показатель — 1,5 тысячи тестов в день.

На сегодняшний день в Оренбургской области зафиксировано 1243 носителя коронавируса. Как отметила Савинова, много бессимптомных пациентов, которые при соблюдении режима самоизоляции и рекомендаций медиков, угрозы не представляют.

На 12 мая в стационарах лечение получают 354 пациента. Из них в тяжёлом состоянии находятся 24 пациента, в реанимации — 15, из которых подключены к аппаратам ИВЛ семеро. В состоянии средней тяжести 134 пациента. Пневмония выявлена у 289 человек. Кислородную поддержку получают 53 пациента.

Симптомы коронавирусной инфекции отсутствуют у 601 пациента: 94 пациента пребывают в стационарах, а 507 изолированы на дому.

За сутки, по состоит на 12 мая, стены больниц покинули 25 пациентов в связи с выздоровлением. В апреле-мае от COVID-19 выздоровели 354 пациента.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии успешно прошло переливание плазмы крови пациенту с COVID-19