Душанбе, , 15:38 — REGNUM Очередную партию гуманитарной помощи от Китая на сумму свыше 479,6 тыс. долл. получил Таджикистан. Груз общей массой около 6,5 тонн 11 мая 2020 года был передан на пограничном пропуском пункте «Кульма-Карасу», сообщает «Авеста» со ссылкой на посольство КНР в Душанбе.

Сообщается, что в качестве гумпомощи получены 17 аппаратов ИВЛ, 48,2 тыс. и 396,8 тыс. медицинских защитных и одноразовых масок соответственно, 47 тыс. и 4 тыс. хирургических и гражданских масок и 5 тыс. защитных экран-масок, а также 11 750 комплектов защитной медицинской одежды, 900 термометров, 20,6 тыс. пар перчаток и 11 тыс. пар защитных очков.

Ранее Китай отправил в Таджикистан две партии противоэпидемических грузов, первая из которых состояла из 2 тыс. наборов реагентов для выявления нуклеиновых кислот коронавируса, медицинской защитной одежды и различных предметов первой необходимости была доставлена в страну 30 марта 2020 года.

Вторая партия гуманитарного груза поделена на три части и включает в себя 50 тыс. наборов тест-систем для диагностики, 30 тыс. медицинских защитных комбинезонов, 30 тыс. медицинских масок типа N95, 150 тыс. хирургических масок, 50 тыс. пар медицинских перчаток, 30 тыс. штук медицинских очков и 1 тыс. штук тепловизоров.

Первая часть второй партии — 50 тыс. наборов тест-систем — Таджикистан получил 6 мая 2020 года. Остальные части гуманитарной помощи планируется доставить в Таджикистан в ближайшее время.

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