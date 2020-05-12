Казань, , 15:48 — REGNUM На территории столицы Татарии в текущем году планируют высадить до двух миллионов цветочных саженцев, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общественные пространства Казани украсят цветы, выращенные в теплицах треста «Горводзеленхоз». В 2020 году цветов будет посажено значительно меньше из-за сложившейся ситуации с коронавирусом и действующих ограничений. В прошлом году на городские улицы высадили более семи миллионов цветочных саженцев.

К новому сезону в теплицах засеивают семена еще в январе. На сегодняшний день выращиваются 25 сортов растений. К украшению города цветами планируют приступить в 20-х числах мая. В мэрии добавили, что к середине мая на 70 основных городских улицах будет высажено более восьми тысяч деревьев. Осенью еще 300 декоративных яблонь высадят на улицах столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии будет высажено более 350 тыс. саженцев, в рамках международной акции «Сад памяти».

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