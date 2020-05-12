Москва, , 15:32 — REGNUM Госдума отказалась запрашивать в профильных министерствах информацию о возможности бесплатно выдавать медицинские маски и перчатки на фоне коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, с соответствующим протокольным поручением выступили депутаты Госдумы от КПРФ.

Введение обязательного ношения масок и перчаток в регионах воспринимается сегодня как тяжелейшая ноша для граждан РФ, и она практически непосильная, отметил депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ).

По его словам, в богатой Москве для семьи в три человека приходится платить не менее 20 тыс. на покупку средств индивидуальной защиты, чтобы соблюдать режим, иначе — штраф.

«В этой связи предлагается, чтобы маски и перчатки выдавались бесплатно за счёт бюджета, и не те, которые сейчас несертифицированные продаются в метро», — рассказал суть поручения парламентарий.

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья выступил против.

«Комитет не поддерживает это поручение», — заявил глава комитета Госдумы Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

«Создана рабочая группа… и мы работали в отношении цены на маски и медицинских изделий — помните закон, который был принят в этой связи для того, чтобы обеспечить доступность этих средств», — заявил Морозов.

«В продолжении этой позиции у нас каждую неделю увеличивается производство масок на 10%, что сопровождается в том числе снижением их цены, если конечно же, она не определяется перекупщиками. Только за апрель было произведено было более 138 млн масок и более 100 млн масок закуплено», — аргументировал он позицию.

Большинство депутатов согласились с позицией комитета, поручение было отклонено.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме рассказали о сотнях миллионов масок и росте их производства