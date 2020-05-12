Варшава, , 15:28 — REGNUM В Польше за последние сутки коронавирус подтвердился ещё у 235 человек. По данным регионального министерства здравоохранения на 12 мая, за этот период число жертв коронавирусной инфекции в стране возросло на 16 человек.

Читайте также: В Польше выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом

Таким образом за весь период пандемии коронавируса в Польше количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 16,5 тысячи. При этом скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 827 человек.

Также по теме: В Польше возобновляют работу торговые центры, музеи и гостиницы

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше с 5 мая начали открывать торговые центры, гостиницы, библиотеки и музеи, которые закрылись из-за пандемии коронавируса. Ранее, в 20 апреля, жителям страны разрешили гулять на улице, соблюдая социальную дистанцию и закрывая нос и рот маской.

Читайте ранее в этом сюжете: Создан калькулятор для расчёта вероятности смерти от COVID-19