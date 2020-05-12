Москва, , 15:26 — REGNUM В Москве до конца 2020 года планируется запустить 25 км новых линий метро. Об этом 12 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин осмотрел 12 мая ход строительства «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии в районе Нагатинский затон. 5 мая началась прокладка тоннеля в сторону станции «Каширская». Работы проводит новый десятиметровый тоннелепроходческий комплекс «Победа».

"Останавливать метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс. И это важнейшая стройка для Москвы и для москвичей», — цитирует СМИ слова мэра Москвы.

Новый щит изготовлен в Китае российскими и китайскими инженерами и доставлен в РФ через Северный морской путь.

Как сообщало ИА REGNUM, станцию «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве планируют открыть в 2021 году.

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