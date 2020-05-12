Калининград, , 15:24 — REGNUM В оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области сегодня, 12 мая, подтвердили факт смерти врача-реаниматолога областной клинической больницы.

Врач болела тяжёлой формой пневмонии, была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако спасти медика не удалось. Предварительно, у неё была выявлена коронавирусная инфекция, однако в оперативном штабе назовут точную причину смерти только после результатов судмедэкспертизы.

За минувшие сутки в области выявлены 19 случаев коронавирусной инфекции. Общее число лиц с положительным результатом достигло 772. 216 человек выздоровели, умерли 12, включая этот случай.

Если причиной смерти признают COVID-19, это станет уже второй гибелью медработника в регионе.