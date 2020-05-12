Челябинск, 12 мая 2020, 15:23 — REGNUM В Челябинске сотрудник полиции арестован за превышение полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.
Следователи полагают, что утром 6 мая в отдел полиции «Ленинский» был доставлен семейный дебошир, ранее судимый за убийство и другие преступления. В отделе полиции сотрудник нанёс ему травмы.
Полицейскому предъявлено обвинение. Арестован он по ходатайству следователей. Идёт расследование.
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