Уфа, , 15:23 — REGNUM Мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей за дачу взятки полицейскому в Башкирии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в г. Белорецке 42-летний местный житель попытался подкупить полицейского, который проводил доследственную проверку по факту вырубки обвиняемым леса.

Чтобы избежать законной ответственности мужчина попытался дать 50 тысяч рублей полицейскому в качестве взятки. Он рассчитывал, что сотрудник правоохранительных органов не станет возбуждать в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Страж порядка от взятки отказался и поставил в известность свое руководство. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам дачи взятки.

Отмечается, что мужчина свою вину признал. В результате суд оштрафовал его на 300 тысяч рублей. А 50 тысяч рублей было обращено в доход государства.

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