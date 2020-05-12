Екатеринбург, , 15:22 — REGNUM В первый рабочий день в Екатеринбурге образовалась очередь к терапевту. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Более 20 горожан встали в очередь к единственному в поликлинике № 3 терапевту. Жители возмущаются, что приём идёт по часу.

Граждане хотели закрыть или продлить свои больничные листы в связи с окончанием режима «нерабочих дней».

Как сообщало ИА REGNUM, о завершении «нерабочего режима» заявил президент РФ Владимир Путин. Однако в Свердловской области никаких мер в связи с этим ещё принято не было.

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