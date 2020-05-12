Калининград, , 15:10 — REGNUM В Калининградской области с сегодняшнего дня, 12 мая, отменён режим всеобщей самоизоляции, частично открылись некоторые заведения, но остаётся множество ограничительных мер.

Открылись салоны красоты, парикмахерские, но по-прежнему под запретом процедуры СПА, контактные процедуры по уходу за лицом — бритьё, коррекция или наращивания ресниц и бровей, различные косметические маски. Сохранены и требования по защите — обязательна дезинфекция помещений, обработка рук дезинфекцией и другие меры.

Время торговых центров ограничено с 10.00 до 18.00. Обязательна проверка температуры посетителей, должна сохраняться дистанция в 1,5 метра у касс, а на площади в 50 квадратных метров должен быть только один посетитель. Все сотрудники обязаны носить средства защиты — медицинские маски и перчатки.

Масочный режим обязателен и для граждан. Например, запрещено находиться без маски в общественном транспорте.

За минувшие сутки в области выявлено19 случаев коронавирусной инфекции. Общее число лиц с положительным результатом достигло 772. 216 человек выздоровели, умерли 11, остаются под медицинским наблюдением 2186 человек, в том числе 121 в условиях обсерватора.

У 13 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 2 в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 4 случая бессимптомного течения коронавирусной инфекции.