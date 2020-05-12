Ростов-на-Дону, , 15:09 — REGNUM В Ростовской области сотрудники станции скорой медицинской помощи, расположенной в Каменске-Шахтинском, написали коллективную жалобу. Об этом сообщила депутат донского парламента Ирина Полякова (КПРФ).

По словам народной избранницы, 48 фельдшеров и водителей пожаловались на «отсутствие стимулирующих выплат медикам и дополнительную нагрузку, прямое нарушение приказа Министерства здравоохранения РФ, согласно которому бригада скорой помощи должна состоять из двух медицинских работников и водителя», — уточнила депутат.

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Полякова пояснила, что депутатские запросы уже направлены прокурору Ростовской области Юрию Баранову и министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники центральной районной больницы Константиновского района обратились к донскому губернатору Василию Голубеву с жалобой на нечеловеческие условия работы. При этом в лечебном учреждении должна пройти проверка по факту госпитализации пациентки с коронавирусной инфекцией. 55-летнюю женщину необходимо было направить в госпиталь, расположенный в Волгодонске.