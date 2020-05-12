Москва, , 15:03 — REGNUM В связи с перемещением узкой барической ложбины на северо-запад на европейской территории России ожидается резкое похолодание до уровня температур апреля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Узкая ложбина над европейской территорией, и мы находимся над ее восточной периферией. Это значит, что идет такой хороший поток воздушных масс из Турции, с востока Средиземного моря», — сказал Вильфанд агентству ТАСС.

По его словам, уже к вечеру 12 мая будет ощущаться изменения погоды — температура воздуха окажется в ближайшее время на несколько градусов ниже нормы.