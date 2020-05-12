Москва, , 15:00 — REGNUM Потерпевший по делу обвиняемого в вымогательстве создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, сообщат 12 мая ТАСС со ссылкой на постановление Мосгорсуда.

Из документов следует, что основанием для увольнения послужило заключение служебной проверки, утвержденное 11 октября 2017 года, по которому он отправлял свои личные фотографии интимного характера третьим лицам. В результате чего допустил распространение данных фотографий в сеть Интернет.

Он был уволен за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел» — говорится в материалах дела.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал Воронцова до 6 июля. Ему предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, Воронцова задержали 7 мая. По версии следствия, он вымогал денежные средства у бывшего сотрудника МВД, грозя публикацией интимного снимка. Вину Воронцов не признаёт. Он известен как создатель группы «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте». Проект позиционируется как направленный на отстаивание интересов сотрудников полиции.