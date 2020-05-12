Ростов-на-Дону, , 15:02 — REGNUM В Ростовской области назвали стоимость лицевых масок, без которых в настоящее время на улицу выходить нельзя. На цену оказывают влияние спрос и предложения на рынке, уточнила директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

По словам спикера, по сравнению со стоимостью защитных масок в марте цены на средства индивидуальной защиты снизились. На предприятиях сетевой розницы маски стоят от 20 до 130 рублей, в магазинах автономной розницы (это, как правило, многоразовые) — от 50 до 200 рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что использование лицевых масок является обязательным условием при выходе на улицу. Соблюдение масочного режима необходимо, несмотря на возможное смягчение ограничительных мер.

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