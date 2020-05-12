Ижевск, , 14:55 — REGNUM В Удмуртии «масочный» режим действует с 30 апреля, однако теперь магазины обязали не обслуживать граждан без защитных масок. Соответствующие изменения внёс в указ о режиме повышенной готовности глава республики Александр Бречалов.

С 11 мая магазины должны принять необходимые меры по недопущению пребывания граждан без медицинских масок (одноразовы или многоразовых), респираторов, повязок или других заменяющих изделий на объекте. В случае, если у гражданина нет средств для защиты органов дыхания, торговые сети должны его предложить. В противном случае покупатель должен покинуть магазин.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый «масочный» режим сейчас действует на территории многих регионов России. При этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Мордовии граждане в общественных местах обязаны носить одноразовые перчатки.