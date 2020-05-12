Киев, , 14:55 — REGNUM Полиция задержала «активиста», который поджёг шину в ведре у офиса президента Украины. Об этом сообщил журналист Андрей Павловский 12 мая в своём Telegram-канале.

По данным журналиста, группа неизвестных принесла к офису президента Украины ведро с велосипедной шиной и подожгла её. Таким образом, они хотели напомнить Владимиру Зеленскому, что будет, если он продолжит сдавать национальные интересы Украины.

По словам участников акции, задержанный — участник карательной операции Украины в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова извинилась перед радикалами за то, что опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook ролик с песней «День Победы».

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