Москва, , 14:51 — REGNUM Смущает тот факт, что уже более месяца свои экспертные комментарии о пандемии коронавируса в СМИ России все больше и больше дают не выдающиеся отечественные или мировые микробиологи, профильные специалисты, представители военной медицины, а странные зарубежные представители и эксперты, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя исследования микробиологов США.

«Кто все эти люди с зачастую с русскими фамилиями, работающие в малоизвестных научных организациях США? Максимум, они занимают должности доцентов или младших научных сотрудников.

Их мнение не имеет фундаментального значения, но СМИ в погоне за трафиком и высоким индексом цитируемости перепечатывают их «сенсационные» высказывания, оказывая дополнительное негативное воздействие на русскоязычную онлайн-аудиторию.

На этом фоне стоит обратить внимание на любопытный факт: власти китайской Ухани решили провести повторное поголовное тестирование всех жителей многомиллионного города и всех мигрантов, его населяющих. Причиной стало выявление новых случаев за последний месяц заболевания пандемией.

Это означает, что никто из экспертов, включая эмигрантов-«биологов», работающих в США, не может до сих дать вразумительного ответа, как побороть коронавирус. Пусть лучше занимаются исследованиями, а не самопродвижением», — высказал своё мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова заявила, что сильный иммунитет к COVID-19 формируется у 7−8% переболевших, преимущественно в тяжёлой форме.

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