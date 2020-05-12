Москва, , 15:45 — REGNUM Игроки популярной многопользовательской игры «Age of Z» возмутились «оскорбляющим квестом». Об этом 12 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Создатели игры придумали квест, в котором эксплуатируются определенные стереотипы о России, причем сам «ивент» был приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Суть квеста заключается в том, чтобы вырастить медведя, беззаботно валяющегося на Красной площади. Для этого необходимо выполнять задания, за прохождение которых пользователи получают «водку». Опаивая водкой медведя, он начинает расти и превращается в грозного, вооруженного хищника.

«Сам по себе квест оскорбителен, но вдвойне оскорбителен он тем, что был приурочен ко Дню Победы. В «Age of Z» играют тысячи пользователей со всего мира. И им, в этот священный праздник, предлагается посмеяться над якобы имеющим место русским алкоголизмом. Удивительная по наглости и цинизму затея», — отметил в комментарии журналистам агентства один из пользователей игры.

Ввиду серьезного возмущения со стороны русскоязычных пользователей, администрация игры принесла весьма странные извинения, уверяя игроков в том, что у них не было никого стремления приурочить «ивент» ко Дню Победы.

«Событие Боевой зверь было специально разработано не для праздника Великой Победы, а для представления русской культуры в том виде, в котором она признается иностранными игроками», — говорится в заявлении администрации игры, подчеркнув, что с их точки зрения медведь и водка являются олицетворениями России.

Тем не менее, руководство компьютерной игры принесло свои извинения, заверив, что впредь будет относиться более внимательно к особенностям национальных культур. Однако квест удален не был.