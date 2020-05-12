Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM После смертельного пожара в петербургской больнице Святого великомученика Георгия, вызванного возгоранием нового аппарата искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Авента-М», руководство медучреждения приняло решение отказаться от эксплуатации такого оборудования на время расследования ЧП. Об этом 12 мая заявил на брифинге главный врач больницы Валерий Стрижелецкий, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Пожарные у больницы Св. Георгия ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Пожар в отделении реанимации произошло в 06:20 мск 12 мая. Один из аппаратов ИВЛ загорелся, когда в помещении находились 15 пациентов, трое из которых были подключены к ИВЛ. Поскольку в отделении в это время находились медицинские работники, они незамедлительно начали тушить огонь и эвакуировать пациентов.

Как уточнил главврач, в этот день на смене находились 65 человек, в том числе восемь сотрудников отделения реанимации. Потребовалась эвакуация 15 пациентов из отделения реанимации и 135 пациентов среднетяжелой, легкой степени заболевания на другую территорию.

Усилиями медиков и оперативно прибывших сотрудников МЧС, возгорание на площади 15 кв. метров удалось ликвидировать. Но, несмотря на оперативную реакцию, спасти жизни пяти пациентов не удалось.

«Могу, к сожалению констатировать что есть погибшие среди наших пациентов, — сказал главврач больницы. — Это черная история в жизни нашего стационара».

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По словам руководителя отделения реанимации Владимира Сулима, о сегодняшней трагедии врачи будут помнить всю свою жизнь.

«Мы всю жизнь будем помнить эту трагедию. Есть погибшие, перед родственниками которых мы чувствуем свою неизбывную вину», — сказал врач.

Он также подчеркнул, что до вчерашнего дня претензий к аппаратам «Авента-М» не было. Аппарат, из-за которого произошла трагедия, поступил в больницу 1 мая.

«В настоящее время эти аппараты не используются в работе. Используется то оборудование, которое имеется в нашем арсенале. До итогов расследование это оборудование использоваться не будет», — заверил спикер.

Отметим, к обычному режиму работы больница планирует вернуться к 18:00 мск текущего дня.

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