Вильнюс, , 14:44 — REGNUM Общее число новых выявленных случаев заражения новым коронавирусом на территории Литвы выросло за минувшие сутки на 6 и в настоящее время составляет 1 491 человека. Об этом 12 мая сообщается на посвященном борьбе с новым заболеванием сайте правительства страны.

Также указывается, что за время эпидемии на территории Литвы умерло 50 больных COVID-2019 и ещё 850 вылечилось от нового заболевания.

Кроме этого, за 11 мая на территории республики провели 5 821 тест на наличие коронавируса в организме, а за все время их было проведено — 192 386.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что введённый в Литве карантин был продлен властями республики до 31 мая текущего года.