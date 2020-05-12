Москва, , 14:37 — REGNUM В условиях, когда страна столкнулась с неожиданным вызовом в виде пандемии, социальная напряженность обществе неизбежно выросла, поэтому законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан актуален, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя законопроект о наказаниях для чиновников.

«Люди, существенно потерявшие в доходах, а то и вовсе лишившиеся их, крайне негативно смотрят на тех, кто позволяет себе ни в чем не отказывать, воспринимая это как «пир во время чумы».

Еще негативнее сказываются ситуации, когда тот или иной чиновник, от решения которого зависят доходы российских граждан, позволяет себе в интервью, на совещаниях, в социальных сетях или при личном общении высказываться негативно о тех, за чей счет он, по сути, и существует.

Так что меры, направленные на недопущение некорректных высказываний со стороны чиновников разного ранга, необходимы сегодня как никогда.

Любое неосторожное, грубое или хамское слово со стороны «слуги народа» способно вызвать социальный взрыва и волну недовольств в том или ином регионе», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан внесли в Госдуму член Совфеда Андрей Турчак и депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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