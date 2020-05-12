Черкесск, , 14:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии определят лучшего военного альпиниста Юга России. В республике состоится отборочный этап конкурса «Эльбрусское кольцо» среди горных подразделений, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Выбрать лучшего предстоит из 100 конкурсантов. Среди участников будут представители подразделений, которые обычно привлекаются к выполнению задач в условиях высокогорья. Это в первую очередь горные подразделения 49-й и 58-й общевойсковой армий Южного военного округа, а также военнослужащие соединений береговых войск Черноморского флота и спецназа.

Победителями станет подразделение военных альпинистов из 12 военнослужащих, которое представит округ на всеармейском этапе конкурса «Эльбрусское кольцо».

В числе конкурсных этапов — преодоление горных препятствий и участков, умение переправляться через горные реки, ориентироваться на незнакомой местности, марш-бросок на пять километров и другие испытания.