Пекин, , 14:34 — REGNUM Более 100 млн учащихся в КНР возобновили свои занятия ввиду смягчения ограничительных мер, введённых из-за нового коронавируса, что связано с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 12 мая рассказал на пресс-конференции представитель министерства образования Китая Ван Дэнфэн.

«Более 100 млн учащихся внутри Китая вернулись к занятиям после эпидемии коронавируса», — заявил представитель и добавил, что это число составляет 39% или почти 40% от общего количества учащихся в стране.

Также он уточнил, что 21,61 млн из данного числа, это учащиеся старших классов, 3,27 — учащиеся профессиональных училищ, 31,48 млн — ученики 7−9 классов, 43,84 млн — ученики начальной школы и 4,68 млн — учащиеся из дошкольных учреждений.

«Что касается высших учебных заведений, то 2,907 млн студентов вернулись к занятиям», — отметил Дэнфэн, указав, что работа вузов возобновлена в большинстве китайских провинций за исключением Пекина, северной китайской провинции Хэбэй, центральной провинции Хубэй и граничащей с Россией провинцией Хэйлунцзян.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что древняя гробница, относящаяся к временам династий Ляо и Цзинь (907−1234), была найдена в городе Циньхуандао провинции Хэбэй на севере Китая.