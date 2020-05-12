Воронеж, , 14:33 — REGNUM Работа платного парковочного пространства в Воронеже с 12 мая начинает функционировать в обычном режиме. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба мэрии.

«В связи с завершением единого периода нерабочих дней, ранее объявленных президентом страны, функционирование платного парковочного пространства переходит к обычному режиму с 12 мая 2020 года», — уточнили в пресс-службе.

Административные комиссии по привлечению к ответственности за нарушение правил пользования платными парковками начнут работу с 18 мая, с этой же даты начнут штрафовать воронежцев за неоплату услуг платной парковки.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о заморозке взимания штрафов за неоплату платной парковки в Воронеже приняли 19 марта в связи с введением режима повышенной готовности из-за коронавируса. Причём именно с 19 марта в Воронеже намеревались начать штрафовать автовладельцев, не оплативших пользование платной парковкой — в соответствии со вступившими в силу поправками в Кодекс об административных правонарушениях РФ.