Москва, , 14:29 — REGNUM Решение правительства РФ о выделении дополнительной помощи семьям, имеющим детей, остро необходимо и своевременно, хотя может чуть и запоздало, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя инициативы президента о дополнительных выплатах семьям.

«Большинство российских граждан находится на самоизоляции уже 1,5−2 месяца, и доходы у большей их части упали значительно.

С учетом того, то многие люди потеряли работу или заработные платы им были снижены, немалая часть российских домохозяйств испытывают нешуточные трудности в повседневной жизни. Они и раньше не жили богато, а сейчас речь идет уже о выживании.

Материальная помощь, предусмотренная правительством, предполагает разовую выплату по 10 тыс. рублей на детей от 3 до 15 лет и регулярную по 5 тыс. рублей на детей до 3-х лет. При этом рассчитывать на получение помощи могут только дети, имеющие российское гражданство и семьи, имеющие право на маткапитал.

Понятно, что в сложившихся обстоятельствах 10 тыс. рублей не смогут существенно сказаться на материальном благополучии средней российской семьи. Надежда лишь на то, что в дальнейшем подобная материальная помощь будет носить регулярный характер.

Если семьи с детьми до трех лет, как предполагается, будут получать выплаты ежемесячно, то на детей до 15 лет предполагаются лишь разовые выплаты. Этого явно недостаточно», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительством РФ утверждены дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, которые предложил президент Владимир Путин.

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