Бишкек, , 14:27 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зарегистрировали 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 12 мая, на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, таким образом, количество выявленных зараженных в республике возросло до 1037 человек, среди которых 241 медицинский работник.

Также замглавы минздрава отметил, что за минувшие сутки в Киргизии выписали из больниц 21 пациента, излечившегося от COVID-19. С начала пандемии от коронавируса излечились 709 киргизстанцев, у которых был диагностирован коронавирус.

Остаются в больницах 316 выявленных зараженных. Из них четверо — в реанимации.