Москва, , 14:41 — REGNUM Заявления о расхождении официальных данных о числе умерших от COVID-19 в России с реальной ситуацией звучат со стороны недоброжелателей. Полностью оценить ситуацию можно будет после спада эпидемии, заявил 12 мая депутат Госдумы («Единая Россия»), бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, комментируя публикацию в Financial Times.

«Пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп», — сказал Онищенко РИА Новости.

По его словам, сейчас стоит обратить внимание на то, что считать нужно обследованных людей, а не проведённые тесты, так как даже для признания пациента выздоровевшим он должен пройти тест не менее двух раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень смертности от коронавирусной инфекции в России в 7,4 раза ниже среднемирового. В издании Financial Times затем вышла публикация о том, что в России на самом деле число умерших от COVID-19 на 70% больше заявленного. Авторы статьи опирались на данные об умерших людях в Москве и Санкт-Петербурге в апреле 2020 года.

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