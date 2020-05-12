Москва, , 14:24 — REGNUM В Россию из Италии сегодня, 12 мая, вернутся еще 14 военных Минобороны РФ, которые помогали это стране в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

«Двенадцатого мая планируется совершить два самолеторейса и доставить в Россию 14 военнослужащих и три единицы специальной военной техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные будут доставлены самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные медики работали в итальянском Бергамо с марта. При их участии вылечились 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Специалисты из России продезинфицировали около 50 тыс. квадратных метров помещений больниц и домов престарелых.

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