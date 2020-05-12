Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM Городская больница Святого Георгия в Петербурге, где утром 12 мая произошел трагический пожар, с начала 2019 года произвела несколько закупок аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму более 500 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте государственных закупок РФ.

Больница св Георгия Елена Молчанова © ИА REGNUM

Согласно данным сайта госзакупок, заявки на поставку аппаратов ИВЛ в больницы города начали формироваться комитетом по финансам Петербурга с лета прошлого года. Только в августе 2019 года, в рамках реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, было потрачено более 4,3 млн рублей на закупку аппаратов ИВЛ для больницы Св. Георгия.

Заявка на закупку еще шести аппаратов искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функцией неинвазивной искусственной вентиляции легких была подана администрацией медицинского учреждения 8 апреля 2020 года. Общая сумма закупки — 19, 680 млн рублей, а уже 20 апреля она была закрыта, а 27 апреля с ООО «Центральная медицинская база» был заключен контракт. Средняя цена за один аппарат составила 3,2 млн рублей.

В закупочных документах заказчик прописал, что поставщик оборудования должен гарантировать, что аппараты «новые, неиспользованные, серийно выпускаемые (заводской сборки), не восстановленные и не смонтированные из деталей, бывших в употреблении».

Закупка аппретов ИВЛ больницей Св. Георгия. Фото: zakupki.gov.ru

Издание «Фонтанка» в свою очередь сообщает о закупке больницей в конце апреля 237 аппаратов ИВЛ марки «Авента-М» 2020 года выпуска на общую сумму 441 млн рублей. 1 мая аппаратура была поставлена в больницу, а 12 мая один из них, по предварительной информации, из-за технической неисправности, загорелся, унеся жизни пяти пациентов, лечившихся от COVID-19.

По данным ТАСС, аппаратуру в Санкт-Петербург закупали, как и в Москву, у «Уральского приборостроительного завода». И именно такие аппараты и были источниками пожаров в клиниках обоих городов.

«По имеющимся данным, загоревшийся сегодня аппарат ИВЛ был произведен на Уральском приборостроительном заводе. Сгоревший ИВЛ в Москве также был произведен на этом же заводе», — сказал источник ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в больнице Святого Георгия рано утром 12 мая произошло возгорание аппарата ИВЛ. В результате пожара погибли пять человек. С этажа, где произошло возгорание, вывели 150 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрооборудовании. На месте пожара работают следователи, органами СКР возбуждено уголовное дело.

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