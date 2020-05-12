Уфа, , 14:37 — REGNUM Свыше одной тысячи населенных пунктов Башкирии не имеют проводного подключения к сети интернет. Об этом 12 мая сообщил министр цифрового развития государственного управления республики Геннадий Разумикин на еженедельном совещании в правительстве региона.

По его словам, 1306 населенных пунктов остаются без проводного интернета. В большинстве своем это деревни, в которых живут менее ста жителей. Геннадий Разумикин подчеркнул, что проведение туда проводного интернета является экономически не целесообразным.

При этом 97 процентов жителей Башкирии проживает на территориях, в которых обеспечивается широкополосное подключение к сети, добавил он.

По его словам, более 95 тысяч местных жителей проживают в населенных пунктах, в которых в силу разных причин нет выделенного подключения к интернету, хотя есть точка широкополосного доступа к интернету. Решить вопросы подключения этих пунктов к интернету планируют в течение одного года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскачестве предупредили об опасности клонов сайтов для видеоконференций