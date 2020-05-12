Москва, , 14:13 — REGNUM К основным новациям нового законопроекта об оскорблениях можно отнести возможное оскорбление целой группы лиц. Важный нюанс, который также обозначен в законопроекте — учет сложившегося в России понимания нравственности и идентификации оскорбительных подтекстов в русском языке, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя законопроект о наказаниях для чиновников за оскорбление граждан.

«Практически все политики, даже регионального масштаба, давно подстраховали себя с коммуникациях в социальных сетях и на цифровых платформах. Контент здесь скрупулёзно готовят психологи, юристы и копирайтеры. Вряд ли здесь оступится любой общественный деятель.

В целом для должностных лиц планируемый штраф в размере до 100 тысяч рублей не так накладен, как для большинства граждан России.

Можно рассмотреть идею о перечислении таких штрафов не просто в региональный бюджет, а в пользу приоритетных социальных программ в том или ином регионе страны.

Как бы не были расширены трактовки оскорблений, идущих от физических лиц или представителей власти, важно каждому из нас оставаться человеком сдержанным в публичном поле. Внутренняя культура и психологическое здоровье человека предохранят всегда от скандала», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан внесли в Госдуму член Совфеда Андрей Турчак и депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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