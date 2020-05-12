Пенза, , 14:33 — REGNUM В Пензенской области растет число случаев заболеваемости «тяжёлыми пневмониями и ковидной инфекцией». Наблюдается тенденция перехода из лёгких и средних форм протекания болезни в тяжёлые, доложил главный врач областной больницы имени Бурденко Вячеслав Космачёв.

За последние сутки в больницу поступили 95 человек, 140 получили помощь амбулаторно. На лечении в стационаре, рассчитанном на 540 мест, находятся 723 человека. В реанимации помощь оказывают 56 пациентам, из низ 38 на ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Всего на кислородной поддержке в больнице находятся 229 пациентов. Реанимация заполнена, дополнительно разворачиваются еще 90 коек, аппаратов ИВЛ хватит и на большее число тяжелых пациентов, добавил главврач.

Руководитель областной больницы рекомендовал жителям не заниматься самолечением, при первых признаках вирусной инфекции вызывать скорую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 12 мая лабораторно 837 положительных тестов на коронавирус, за сутки число зараженных выросло на 35 человек.

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