Москва, , 14:09 — REGNUM В Москву идет холодный атмосферный фронт, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Характер погоды будет меняться сегодня в ночь. В Москву идёт холодный атмосферный фронт», — сказала она в интервью RT.

Ожидаются грозы и дожди ливневого характера, местами не исключён град и шквальный ветер, уточнила метеоролог.

По ее словам, утром 13 мая температура в Москве понизится до +5,+7 градусов, днем ожидается +10,+12 градусов. До конца рабочей недели температура в Москве будет оставаться существенно ниже климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в столице 12 мая ожидается облачная погода с прояснениями, после обеда пройдут кратковременные ливни, местами с грозой.

Температура воздуха в Москве поднимется до 24 градусов, в Подмосковье — до 25 градусов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

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