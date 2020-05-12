Керчь, Крым, , 14:17 — REGNUM Керченские депутаты пожаловались премьер-министру России Михаилу Мишустину на ситуацию с невыплатами работникам «скорой помощи» обещанных надбавок за работу с заражёнными коронавирусом пациентами. Об этом на своей странице в Facebook 11 мая сообщил депутат городского совета Керчи Константин Ерманов.

«Звонят медики не только из Керчи, но и со всего Крыма. Я молчал два дня, так как ждал реакции федеральных властей на нашу докладную записку по ситуации в Крыму с невыплатами медикам, которую мы отправили Михаилу Мишустину в обход республиканских властей, потому что изначально понимали, что помощи от Аксёнова ждать не стоит. И вот выступил президент, заявив, что деньги давно дошли до губернаторов и спрос за невыплаты будет жёсткий», — отметил депутат.

По его словам, власти Крыма экстренно делают перерасчёты и до 15 мая все медики получат деньги.

«Надо было доводить эту ситуацию до президента? Я думаю, нет. Но в подконтрольное Аксёнову министерство медики писали жалобы, а он их игнорировал», — подчеркнул Ерманов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат городского совета Керчи Константин Ерманов опубликовал видеообращение сотрудников станции «скорой помощи», в котором они сообщили, что за работу с заражёнными коронавирусом больными им заплатили по 400 рублей из обещанных 25−50 тысяч. Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал решить проблему, заявив, что считает «цирком и клоунадой» всё, что вокруг неё пытаются раздуть. Людей, которые помогли медикам заявить о своей проблеме, он назвал провокаторами.

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