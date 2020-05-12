Владикавказ, , 14:00 — REGNUM В Северной Осетии за минувшие сутки скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, еще два человека. Таким образом, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 12 мая, общее число летальных случаев за все время составило 14.

Число граждан с подтвержденным коронавирусом выросло до 1801 человека (+ 78 за сутки). Госпитализировано граждан с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него 104 человека. 1375 человек находятся на амбулаторном лечении. Выздоровели за все время 308 человек.

По оценке медиков, находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ 48 человек.

По числу граждан с коронавирусом Северная Осетия остается на втором месте в Северо-Кавказском федеральном округе после Дагестана, где на 12 мая зафиксировано 2888 человек с выявленной инфекцией.