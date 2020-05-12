Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM Дороги Екатеринбурга стали нагруженнее на 15%, чем неделей ранее. Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в компании TomTom.

По состоянию на 08:00 по местному времени дорожный трафик вырос на 15%, а в 9:00 — на 17%. К середине дня разрыв уменьшился до 7%.

По информации компании, в обычные будние дни до пандемии коронавируса дороги были загруженны в 08:00 на 51% выше, нежели сегодня (в 9:00 — на четверть выше, на 25%).

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин завершил период нерабочих дней. В Свердловской области пока сохранен режим «самоизоляции».