Краснодар, , 13:59 — REGNUM Пляжи и общественные места для отдыхающих в санаториях Краснодарского края останутся закрытыми. Об этом было объявлено 12 мая на заседании регионального оперштаба.

«Для людей, приезжающих в санатории, основанием проезда будет наличие путевки. Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Пляжи и общественные места будут закрыты. Туристы будут только на территории санаториев», — уточнил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня при сохранении стабильной эпидобстановки на территории Краснодарского края начнут работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Также принято решение о приостановке действия курортного сбора в регионе до 1 января 2021 года.