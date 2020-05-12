Алма-Ата, Казахстан, , 13:53 — REGNUM Штраф в размере 40,4 млн тенге ($95,8 тыс.) получил бывший аким (глава) Алатауского района Алма-Аты Шахмерден Рыспаев, сообщает 12 мая агентство «Казинформ».

Чиновник признан виновным в хищении вверенного имущества в крупном размере (п. 1 и п. 2, ч. 3, ст. 189 УК Казахстана). Штраф назначен в десятикратном размере похищенного имущества — 41,628 млн тенге ($98,8 тыс.).

С учетом нахождения Рыспаева в следственном изоляторе с января 2020 года размер штрафа уменьшен до 40,4 млн тенге ($95,8). Ему также запрещено занимать должности на госслужбе.

В рамках данного дела подсудимый Умиралиев Еркебулан приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Заместитель бывшего главы района Агибаев Саят получил два года лишения свободы.

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