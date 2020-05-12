Нью-Дели, , 13:51 — REGNUM В индийском штате Махараштра на фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции из местных тюрем будет освобождена почти половина заключённых. Такое решение сегодня, 12 мая, приняли власти штата, где на сегодняшний день число выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило отметку 2 тысячи. Об этом сообщает издание India.

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Уточняется, что заключенные по всему штату будут освобождены под временный залог или условно-досрочное освобождение. Однако сроки, когда планируется принять такие меры, не уточняются.

«Это приведет к существенному разукрупнению тюрем, и в настоящее время ожидается, что около 50% заключенных из числа 35 239 будут освобождены», — говорится в заявлении государственного комитета.

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Выступая с заявлением, комитет заявил, что тюремные власти будут следовать надлежащей правовой процедуре, прежде чем освободить заключённых.

Напомним, более 100 заключённых и сотрудников тюрьмы Артур-Роуд в центре Мумбаи недавно получили положительный результат на COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 мая, в Индии общее число подтверждённых заражений коронавирусом нового типа с начала пандемии достигло 70 756. Только за последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 3604 человек. Также за сутки в стране скончались 87 человек, увеличив тем самым число жертв осложнений COVID-19 до 2293. Выздоровели более 22,4 тыс. пациентов с COVID-19.

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