Уфа, , 13:56 — REGNUM Работа большинства корпусов РКБ им. Куватова в Уфе возобновлена в плановом порядке. Об этом 12 мая сообщил министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин на ежедневном брифинге в минздраве региона.

По его словам, на сегодняшний день ситуация в этом медицинском учреждении является штатной и работа идет в плановом порядке. В этой больнице будут принимать, в том числе, и носителей коронавируса. Для этих целей специально отведен отдельный корпус.

Кроме этого, с 12 мая запускается работа хирургического, терапевтического и акушерско-гинекологического корпусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что это медучреждение с 6 апреля закрывали на карантин из-за вспышки в нем коронавирусной инфекции.

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