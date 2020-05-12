Мадрид, , 13:44 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-2019 в Испании выросло на 176 человек за минувшие сутки. Об этом 12 мая сообщает испанский минздрав.

Также указывается, что теперь общее число скончавшихся от нового заболевания в стране стало 26 920 человек.

При этом общее количество новых выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Испании за сутки выросло на 594 и теперь составляет 228 030 человек при около 140 тысяч выздоровевших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что центром пандемии коронавирусной инфекции стали Северная и Южная Америки.